الرئيس اللبناني: زيارة السعودية تقديرا لدورها في استقرار لبنان

وصل إلى العاصمة الرياض، مساء اليوم الاثنين، الرئيس اللبناني جوزف عون في أول زيارة خارج البلاد منذ انتخابه قبل نحو شهرين بدعم خارجي من دول عدة على رأسها المملكة العربية السعودية.

وأكد الرئيس عون، أن زيارته للمملكة العربية السعودية فرصة للتأكيد على عمق العلاقات بين البلدين، وتقدير للدور الذي تقوم به المملكة في دعم استقرار لبنان، وسلامته وانتظام عمل المؤسسات الدستورية فيه ، وفقا لما نشره موقع قناة " الإخبارية" السعودية الرسمية مساء اليوم الاثنين .

ومن المقرر أن يعقد الرئيس اللبناني، في وقت لاحق، جلسة مباحثات مع ولي العهد السعودي حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي زيارة الرئيس اللبناني إلى المملكة بعد أيام من لقاء نشرته صحيفة " الشرق الاوسط" السعودية والذي أعلن خلاله الرئيس جوزف عون" إنه سيبحث مع الرياض إمكانية استئناف حزمة المساعدات والبالغ مقدارها 3 مليار دولار، التي توقفت في 2016 وذلك بعد تقاعس لبنان عن إدانة هجمات على البعثة الدبلوماسية السعودية في إيران ".

وكانت الرياض، وهى إحدى الدول النافذة تاريخيا في لبنان، قد ابتعدت خلال السنوات الماضية عن المشهد السياسي اللبناني وفترت علاقاتها مع السلطات اللبنانية بسبب تحكّم حزب الله بالقرارات السياسية الأساسية وولائه لإيران .

وتم انتخاب رئيس جديد للبنان بعد شغور استمر سنتين وتم تشكيل حكومة جديدة تعهدت بحصر السلاح في أيدي القوات الحكومية وعادت السعودية الى المشهد السياسي اللبناني.