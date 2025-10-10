بوتين يشيد بجهود ترامب للسلام رغم عدم فوزه بجائزة نوبل

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بجهود السلام للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك رغم عدم فوزه بجائزة نوبل، وأعرب عن الأمل في تأمين اتفاق لتمديد معاهدة حظرالأسلحة النووية مع واشنطن لمدة عام آخر.

وردًا على سؤال من المراسلين عما إذا كان يعتقد أن ترامب قد تعرض للظلم بعدم منحه جائزة نوبل للسلام، ومنحها لزعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو بدلا منه، رد بوتين بأنه ليس الشخص الذي يقرر لكنه أثنى على جهود ترامب نحو وقف إطلاق النار في غزة وفي أوكرانيا.

وتحدث بوتين عن ترامب أثناء وجوده في العاصمة الطاجيكية دوشنبه، لحضور قمة تجمع جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، قائلا: "إنه يقوم حقًا بالكثير لحل مثل هذه الأزمات المعقدة التي استمرت لسنوات، بل ولعقود".

وأضاف أنه إذا تم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، فسيعد ذلك إنجازًا "تاريخيًا".

وسرعان ما شكر ترامب بوتين على شبكته الاجتماعية "تروث سوشيال"، بنشر مقطع فيديو يظهر تعليقات الرئيس الروسي مستشهدًا بإشادته على محاولة تسوية الأزمات العالمية.

ولم يعلق الزعيم الروسي على فوز ماتشادو، لكنه قال دون ذكر أي أسماء، إن لجنة نوبل في الماضي قد منحت الجائزة لمن قدموا القليل للمساعدة في تحقيق السلام العالمي.