ألمانيا تدعو إسرائيل لرفع القيود عن دخول المساعدات لغزة

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دعت ألمانيا، اليوم، إسرائيل إلى رفع القيود المفروضة على دخول كافة أشكال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية: ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى رفع القيود المفروضة على دخول كافة أشكال المساعدات الإنسانية إلى غزة على الفور.

واعتبر المتحدث أن منع وصول المساعدات الإنسانية لا يُعد وسيلة مشروعة لممارسة الضغط في المفاوضات.

وعند منتصف مساء السبت/الأحد، انتهت مرحلة أولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى استغرقت 42 يوما، ورفضت إسرائيل الدخول في المرحلة الثانية.

وادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حركة "حماس" الفلسطينية ترفض التجاوب مع مقترح أمريكي لوقف إطلاق نار مؤقت خلال شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي، وقرر منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بداية من أمس الأحد.

وأدانت دول ومنظمات عربية وإسلامية وقف إسرائيل إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدة أنه انتهاك صارخ لكل من اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة "حماس" وتل أبيب والقانون الدولي.