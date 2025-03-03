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واصلت قوات الاحتلال خروقاتها لوقف إطلاق النار بقطاع غزة في اليوم الـ43، حيث أدى الخرق خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية إلى استشهاد ستة فلسطينيين وإصابة ستة آخرين.

وأطلق جنود الاحتلال النار بشكل مكثف من الدبابات الإسرائيلية شرقي حي الشجاعية شرقي مدينة غزة وبلدة جحر الديك وسط قطاع غزة إضافة إلى إطلاق نار من زوارق حربية إسرائيلية في بحر مدينة غزة، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

كما جدد جيش الاحتلال النار، صباح اليوم الاثنين، شرق خان يونس وجنوب رفح. هذا فيما يواصل جيش الاحتلال إغلاق معبر كرم ابو سالم جنوب شرق قطاع غزة اليوم الثاني ويمنع إدخال المساعدات الدولية فيما يواصل الوسطاء جهودهم لمنع انهيار وقف اطلاق النار.