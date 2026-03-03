جيش الاحتلال يعلن استهداف عناصر قيادية في حزب الله

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، استهداف عناصر قيادية في حزب الله، وذلك في إطار الضربة التي شنها على الضاحية الجنوبية لبيروت، قبل قليل.

وكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «هاجم الجيش قبل قليل، عددًا من العناصر القيادية في حزب الله في منطقة بيروت»، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.

من جهتها، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله، إن «الغارة في الضاحية الجنوبية استهدفت اجتماعاً لقادة من حزب الله».

وتجددت قبل قليل، الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث أظهرت اللقطات المباشرة تصاعد أعمدة الدخان في سماء العاصمة اللبنانية.

وفي وقت سابق، طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء نحو 84 قرية في جنوب لبنان، للمرة الأولى منذ بدء التصعيد في المنطقة في أكتوبر 2023.

كما طلب من السكان عدم العودة إلى تلك القرى مرة أخرى، والابتعاد لنحو كيلومتر خارجها.

وأتت مطالبة السكان بالإخلاء بالتزامن مع بدء الجيش الإسرائيلي توغلا بريا جديدا في المنطقة.

ولم يحدد الجيش الإسرائيلي في إنذارات الإخلاء التي وجهها لسكان عشرات البلدات، سقفا زمنيا لإنهاء فترة الإخلاء.

وتسببت الإنذارات بنزوح واسع النطاق من البلدات في جنوب لبنان.



