زعيم حزب البديل من أجل ألمانيا ينتقد الهجمات على إيران

انتقد زعيم حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، تينو شروبالا، الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

وقال شروبالا في تصريحات لمحطتي "إن تي في" و"أر تي إل" الألمانيتين اليوم الثلاثاء: "أنا لا أحتفل بهجمات صاروخية، أيا كانت الدولة المستهدفة وأيا كان مصدرها. لا يمكن الاحتفال بذلك، لأن المدنيين يُقتلون دائما، ولا يمكن إلا إدانة ذلك".

وأضاف شروبالا: "عندما يرى المرء الصور حاليا، فعليه أن يتساءل حقا عما إذا كان ذلك في النهاية يصب في مصلحة إسرائيل، وهذا لا يمكن أن يكون في المصلحة الألمانية ولا الأوروبية".

وجاءت تصريحات شروبالا ردا على تصريحات خبير شؤون السياسة الخارجية في الكتلة البرلمانية لحزبه، ماركوس فرونماير، الذي قال من بين أمور أخرى إن حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "تصرفت بدقة جراحية وبوضوح في تحديد الهدف، من خلال تحرك محدود استهدف القضاء على مفاصل النظام ذات الصلة بالأمن".

كما انتقد شروبالا الرئيس الأمريكي، قائلا إنه بدأ عهده كرئيس سلام، لكنه سينتهي به المطاف كرئيس حرب، وأضاف: "هل يريد ذلك؟ عليه أن يشرح ذلك لناخبيه، لا سيما إذا لم تحقق هذه الهجمات وهذه الحرب أي نجاح".

وأشار شروبالا إلى الوضع في مضيق هرمز الحيوي للملاحة البحرية، مؤكدا ضرورة الحديث أيضا عن ارتفاع أسعار البنزين والغاز، لما لذلك من تأثيرات على الاقتصاد الألماني والسكان. كما حذر من تدفقات لاجئين باتجاه أوروبا وألمانيا "إذا استمرت عمليات القصف".