متمردون مجهولون يخطفون 36 قرويا شرقي الكونغو

اختطف متمردون مجهولون 36 شخصًا من قريتين تقعان شرقي الكونغو، وفق ما أعلنه مسؤول محلي اليوم الأربعاء.

وقال ريتشارد كيفانزانجا ، المدير الإداري المؤقت لمنطقة بيني، إن المهاجمين، الذين يشتبه في انتمائهم إلى جماعة متمردة يطلق عليها القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، هاجموا قريتي سامبوكو وتشاني تشاني في منطقة بيني في وقت سابق اليوم الأربعاء.

وأضاف كيفانزانجا أن الجيش الكونغولي تمكن من إجبار المتمردين على الانسحاب بعد تبادل لإطلاق النار.

وتابع أنه تم نهب العديد من المنازل والمتاجر خلال الهجوم ، بينما هرب العديد من السكان إلى المناطق المحيطة.

كان قد تم تشكيل الجماعة المتمردة في عام 1995 وينتشر عناصرها في منطقة جبلية على الحدود بين الكونغو وأوغندا.

من المعروف أن هذه الجماعة تستخدم الأطفال كجنود وكانت مسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وتعد الجماعة من بين العديد من الجماعات المتمردة الناشطة شرقي الكونغو، حيث تقاتل في المقام الأول للاستحواذ على الموارد المعدنية الغنية بها المنطقة.