مكافحة التهرب الجمركي بالقاهرة تضبط زجاجات مشروبات كحولية غير خالصة الرسوم

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الوسطى والجنوبية بالتنسيق مع إدارة مباحث الجمارك من ضبط عدد من زجاجات المشروبات الكحولية غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية.



وذكرت مصلحة الجمارك - في بيان اليوم - أنه بناء على معلومات سرية بمحاولة أحد الأشخاص بيع عدد من زجاجات المشروبات الكحولية غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية من خلال توصيلها بخدمة "الدليفري" بالسيارة للعملاء، تم ضبطه وبحوزته 83 زجاجة مشروبات كحولية أجنبية الصنع وغير خالصة الرسوم.



وأضافت أن قيمة التعويضات الجمركية المستحقة بلغت حوالي مليونين و74 ألفا و995 جنيها، مشيرا إلى أن عبد الرازق منصور مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي والمشرف على الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي.