سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يستقبل مساء اليوم، مطار مرسى علم المصريين العائدين من الولايات المتحدة الأمريكية على متن عدد من الطائرات.

وأكد مصدر طبي، أن المصريين العائدين من الولايات المتحدة الأمريكية، سيستقبلهم فريق طبي من مديريهةالصحة لمتابعة الكشف عليهم ونقلهم إلى فندقين للإقامة في مدينه مرسى علم للحد من انتشار فيرس كورونا.

وأضاف المصدر، أنهم سيخضعون للكشف والعزل في المدة المقررة للعائدين طبقا لتعليمات منظمة الصحةالعالمية، ووزارة الصحة المصرية.

وأشار إلى أن تكاليف الإقامة في تلك الفنادق تكون من حساب صندوق تحيا مصر بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وعلمت «الشروق»، أن عدد من سيعودون ٦٠٠ مصري، مقيمون في الولايات المتحدة الأمريكية.