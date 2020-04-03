الداخلية تغلق 65 مركز تعليمي و تضبط 325 مخالفة مطاعم خلال 24 ساعة

أغلقت الأجهزة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية 65 مركز تعليمي و ضبطت 325 مخالفة محال والمطاعم والمراكز التجارية.

حيث واصلت الأجههزة الأمنية بمديريات الأمن حملاتها المكبرة لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بمواعيد فتح وغلق المطاعم والمراكز التجارية وتوجيه الحملات التموينية لضبط المخالفين. أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 1029 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها 173 قضية فى مجال إحتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار ، و 325 مخالفة غلق محال ومطاعم ومراكز تجارية. وغلق 65 مكان (نشاط تعليمى - تجمعات طلابية "مراكز للدروس الخاصة").

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" المستجد من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهى والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب" وكذا توجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب فى أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة. تواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.