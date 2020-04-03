قيادي بمستقبل وطن: مصر من أوائل الدول التي أعدت خطط مُحكمة لمواجهة كورونا

قال إسلام شعراوي، عضو أمانة الشؤون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن، إن كافة القرارات التي تتخذها الدولة المصرية بجميع قطاعاتها ومؤسساتها في هذا التوقيت العصيب تزامنًا مع اجتياح انتشار فيروس كورونا المُستجد بأغلب دول العالم، تستهدف الحفاظ على سلامة الشعب المصري في المقام الأول.

وأضاف شعراوي ، في بيان، أن مصر من أوائل الدول في العالم التي أعدت خطط إستراتيجية مُحكمة لمواجهة فيروس كورونا وظهر هذا في إقرار سلسلة من القرارات والإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها من بين حين لآخر، مُؤكدًا أن كافة الإجراءات التي تتخذها مصر تتوافق مع إرشادات منظمة الصحة العالمية واللوائح العلمية في مواجهة كورونا، مُطالبًا المواطنين بإتباع كافة القرارات الحكومية بالحد من التجمعات وتجنب الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، وذلك للوقاية من تفشي عدوى فيروس كورونا.

وأكد عضو أمانة الشؤون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن، أن الدولة المصرية تتعامل بشفافية تامة حول ملف انتشار فيروس كورونا في مصر حيث تقوم وزارة الصحة بإصدار بيانًا صحفيًا يوميًا لوسائل الإعلام يشمل عدد الإصابات والوفيات، بالإضافة إلى عقد مؤتمرات بشكل مُستمر لمصارحة الرأي العام بما يحدث بكل مصداقية، مُحذرًا من الانسياق وراء المعلومات المغلوطة والشائعات التي تروجها منافذ إعلامية مأجورة تبث من الخارج بهدف عرقلة خطة الدولة في مواجهة كورونا، مُطالبًا المصريين باستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط.

وأشاد القيادي بحزب مستقبل وطن، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول صرف مكافآت استثنائية من صندوق "تحيا مصر" لكافة العاملين حاليًا بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية على مستوى الجمهورية، وزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% وإنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية قائلا:"تكريم للجيش الأبيض الذين يواجهون حرب القضاء على كورونا".