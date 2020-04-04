كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن السماح ببث أي مباراة ستقام يوم السبت في تمام الثالثة عصرا بتوقيت جرينتتش حتى نهاية الموسم، بعد أن كانت إذاعة مباريات هذا الموعد محجوبة من الخمسينات.

وذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية، أن هذه الخطوة مؤشرا قويا لعودة منافسات الدوري الإنجليزي، ولكن بدون جماهير.

وأشارت "التايمز" إلى أن الاتحاد الأوروبي أكد السماح بمشاهدة مباريات السبت، وذلك بعد طلبات من إنجلترا واسكتلندا.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن عدم إذاعة مباريات الثالثة عصرا يوم السبت، هو قرار تم انخاذه في الخمسينيات وذلك من أجل تشجيع الجماهير على حضور المباريات.

وذكرت لائحة الاتحاد الأوروبي أنه مع مراعاة الظروف الاستثنائية الحالية:« قرر يويفا حماية"الساعات المحظورة "الممنوحة لإنجلترا واسكتلندا للفترة المتبقية من موسم كرة القدم موسم 2019-20».

وكانت رابطة البريميرليج قد قررت اليوم الجمعة، أن الدوري لن يتم استئنافه في مطلع مايو المقبل، حيث كانت رابطة الدوري في وقت سابق قد قررت تأجيل المنافسات حتى 30 أبريل المقبل.