سلاح الجو النيجيري يشكك في فيديو تزعم فيه بوكو حرام إسقاط طائرة

ذكر سلاح الجو النيجيري، أنه حلل مقطعا مصورا قالت جماعة بوكو حرام الإرهابية فيه إنها أسقطت طائرة تابعة له كانت قد فقدت أوائل الأسبوع الماضي بينما كانت في مهمة قتالية.

وعرضت بوكو حرام مقطعا مصورا لطائرة تنفجر في السماء. كما عرض المقطع المصور حطاما لطائرة تحمل علامات سلاح الجو النيجيري.

وقال اثنان من مقاتلي بوكو حرام، أحدهما يتحدث الإنجليزية، والآخر يتحدث لغة الهوسا المحلية، إن الحركة أسقطت الطائرة.

وقال المتحدث باسم سلاح الجو العميد الجوي إدوارد جابكويت في أول رد على المقطع المصور إنه رغم تقيم الفيديو بشكل شامل، كان جليا أن أغلب أجزائه معالجة عمدا لتعطي الانطباع الخاطئ أنه تم اسقاط الطائرة .

وقال جابكويت في وقت متأخر من أمس الجمعة: "من المستحيل تقريبا أن تنفجر طائرة في منتصف الجو بنفس الطريقة المصورة في الفيديو ويظل جزء من بدنها جيدا بتلك الطريقة، بما في ذلك ذيلها السليم".

وتابع أن متمردي بوكو حرام يقومون بدعاية كاذبة ويسعون إلى إعلان المسؤولية عن حادث جوي يمكن أن يكون نتج عن أي أسباب أخرى.

واستطرد المتحدث أن محتويات المقاطع المصورة يجب تجاهلها "حتى انتهاء كل التحقيقات المتعلقة بكيفية تحطم الطائرة".

وقال سلاح الجو أول يوم الخميس إن الطائرة وهى من طراز ألفا فقدت في ولاية بورنو بينما كانت تدعم قوات أرضية في إطار عمليات جارية لمكافحة التمرد في المنطقة الشمالية الشرقية من البلاد حيث تنشط بوكو حرام.