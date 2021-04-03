محمد منير: فخور بمشاركتي ضمن موكب نقل المومياوات الملكية بأغنية «أنا مصر»

أعرب الفنان محمد منير، عن فخره بمشاركته ضمن احتفالية موكب نقل المومياوات الملكية بأغنية أنا مصر، قائلًا إنه قضى طفولته وسط الحضارة الفرعونية ومعابد فيلة وأبوسمبل.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» المذاع عبر فضائية «الأولى المصرية»، مساء أمس الجمعة، إنه سعيد بالمشاكرة ضمن الاحتفالية بأغنية تم تنفيذها خصيصًا للحفل، معقبًا: «أنا سعيد إني هشارك بحنجرتي ودا أحلى ما أملكه».

وتوجه بالشكر للقيادة السياسية ووزارة السياحة الذين بذلوا مجهود كبير لإحراج حدث موكب نقل المومياوات، مضيفًا أن على المصريين أن يشعروا بالفخر لهذا الحدث الذي يبرز حضارة مصر الفرعونية.

وتابع: «أنا يكفيني في أي بلد أوروبية أو أمريكا أن أقول أنا مصر بتبقى الأفواه المفتوحة والمبتسمة وأهلا بيك اللي بتتقالي»، ذاكرًا أنه رأي في كل عواصم العالم مسلات مصرية.

وأضاف أن مصر بمرحلة نهضة ويجب على الشعب أن يحافظ عليها، مؤكدًا أن العالم أجمع سينبهر عند مشاهدته لموكب نقل المومياوات المليكة.

وتواصل أجهزة الدولة المختلفة، استعداداتها لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة المصرية بالفسطاط، ويبلغ عددها 22 مومياء ملكية.

وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإقامة موكب مهيب يليق بعظمة الفراعنة، ويبرز جهود الدولة الجارية لتطوير وتحديث القاهرة وغيرها من المدن القديمة.

وأجرت وزارة السياحة والآثار مؤخرًا، بالتعاون مع محافظة القاهرة والجهات المعنية، عدة بروفات لموكب المومياوات الملكية العظيم، انطلاقًا من المتحف المصري، مرورًا بميدان التحرير بعد تطويره.

