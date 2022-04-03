شركة I Events تُطلق النسخة الثانية من «جوائز ريادة الأعمال EEA» للعام الثاني على التوالي

نظمت شركة I Events حفلها السنوى لإطلاق جوائز ريادة الأعمال فى مصر «EEA» للعام الثانى على التوالى، بحضور نخبة مميزة من الخبراء ورواد الأعمال فى مصر وأصحاب المشروعات الأخرى، مما يعزز عملية الابتكار وتبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة لدعم أفكار ومشروعات الرواد فى مختلف المجالات.

تُطلق جوائز EEA هذ العام بالشراكة مع شركة تطوير مصر العقارية كشريك استراتيجى وذلك لامتلاكهم نفس الرؤية والقيم المتمثلة فى إتاحة فرص النمو والازدهار للعقول المبتكرة، بالإضافة إلى رعاية EG Bank، ورعاية PepsiCo وOrange للعام التانى، والشريك الإعلامى Startup Scene، والشريك الرسمى فى مجال الأزياء Concrete، كما سيقام الحدث باستضافة Kundalini من قبل Grand Pyramids، وأخيرا وليس آخرا الشركاء فى مجال النظام البيئى وهم Endeavor ولجنة EIC (ريادة الأعمال والابتكار) فى AmCham

تستهدف الجوائز تشجيع رواد الأعمال المصريين فى مختلف المجالات، وتسليط الضوء على النماذج المتميزة ممن نجحوا فى إحداث تغيير إيجابى فى المجتمع، وإلهام الأجيال القادمة من المبتكرين وصناع التغيير. وسيتم منح الجوائز لرواد الأعمال المميزين فى 15 مجالا مختلفا من ضمنها: العمارة والهندسة الداخلية والموضة والتكنولوجيا المالية والرياضة واللياقة البدنية والتجارة الإلكترونية والاتصال التسويقى والتطوير العقارى.

تضم ال EEA هذا العام لجنة استشارية تشمل مجموعة من أكبر خبراء الاقتصاد وريادة الأعمال فى مصر بهدف نقل خبراتهم للمشاركين، على رأسهم أحمد السويدى، الرئيس التنفيذى لشركة السويدى اليكتريك، علاء الدين سبع، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة بلتون المالية، حسين الرفاعى، مؤسس Ventures للتنمية، ودينا المفتى رئيس مجلس إدارة مؤسسة إنجاز مصر، ونيفين الطاهرى، رئيس مجلس إدارة دلتا شيلد للاستثمار، وأنسى ساويرس، الشريك التنفيذى فى HOF Capital، وثريا إسماعيل، المديرة التنفيذية لمؤسسة مينتور العربية، ووائل الفخرانى، الرئيس التنفيذى لشركة Edenred UAE.

صرح د. أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، قائلا: سعداء بكون تطوير مصر شريكا استراتيجيا للحفل السنوى لإطلاق جوائز ريادة الأعمال فى مصر «EEA» لمدة 3 سنوات انطلاقا من هذه النسخة. فنحن نؤمن بأهمية إبراز النماذج الناجحة فى المجالات المختلفة ومساعدتهم على نقل خبراتهم لتشجيع المزيد من الشباب على الاتجاه نحو ريادة الأعمال».

وأضاف د. شلبى «يأتى تعاوننا مع شركة IــEvents فى إطار أننا نتشارك معًا نفس الرؤية والقيم المتمثلة فى إتاحة فرص النمو والازدهار للعقول المبتكرة، وتعتبر هذه الشراكة امتدادا لجهود تطوير مصر المستمرة فى دعم مناخ ريادة الأعمال فى مصر وتشجيع الابتكار».

ومن جانبه صرح عمرو منسى الرئيس التنفيذى لشركة I Events: «هذا العام فتحنا الباب أكثر أمام مجموعة جديدة من مجالات رواد الأعمال لتكريمهم وتسليط الأضواء على ابتكاراتهم، مما يعزز من تطور الشركات ويدعم أفكارهم ومشروعاتهم التنموية التى تسهم بصورة مباشرة فى إحداث تغيرات إيجابية ومؤثرة فى المجتمع المصرى، حيث تعد ريادة الأعمال من أهم العوامل المستقبلية لدعم سوق العمل وتشجيع الأفكار الناشئة على البحث والتطوير والعمل على تنمية أفكارهم ومشروعاتهم».

وأوضح قائلا: «نؤمن بأن لابد من دعم الكوادر الناجحة التى استطاعت إثراء المجتمع المصرى بالعديد من الإبداعات والتى ساهمت فى تنمية وتطوير مختلف مناحى الحياة، والتى أثبتت جدارتها فى مواجهة التحديات واجتياز الصعاب، وذلك من خلال التحدث والتواصل مع الأشخاص ذى الخبرة فى ريادة الأعمال للاستفادة من خبراتهم، بالإضافة إلى عرض مشاريعهم ومناقشتها، فنحن نأمل من خلال تكريم هؤلاء الكوادر أن تصبح EEA مصدرا لإلهام الأجيال القادمة من المبتكرين وصناع التغيير» وأضاف: «شراكتنا مع تطوير مصر لثلاث سنوات قادمة ستساعد فى إتاحة فرص النمو والازدهار للعقول المبتكرة مما يؤكد مسئوليتهم تجاه دعم ريادة الأعمال فى مصر».