موسكو تتهم كييف بتأجيل تبادل السجناء

دعت روسيا اليوم السبت، أوكرانيا إلى تنفيذ صفقة تبادل الأسرى المتفق عليها وإعادة رفات ستة آلاف من جنودها القتلى.

وقال كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي عبر تطبيق تليجرام اليوم السبت، إن الجانب الروسي ينتظر عند نقطة التسليم ومعه 1212 جثة متجمدة في الثلاجات. وتردد أن الرفات الأخرى في الطريق.

وأضاف ميدينسكي أنه جرى تسليم قائمة من 640 محتجزا لأوكرانيا من أجل أحدث صفقة مقررة لتبادل الأسرى.

ووافق الجانبان المتحاربان الإثنين الماضي، في إسطنبول على تبادل 1200 أسيرا، بما في ذلك هؤلاء دون سن الـ25 عاما، والمصابين ومن يعانون من أمراض خطيرة.

وقال ميدينسكي إن الممثلين الروس عند الحدود مع أوكرانيا مستعدون لبدء تبادل الأسرى ولكن الجانب الأوكراني لم يحضر.

واتهم كييف بعدم احترام الاتفاق وبتأجيل تبادل السجناء.

وكانت المفاوضات التي أجريت في إسطنبول ثان مفاوضات مباشرة منذ 2022 عقب الجولة الأولى التي أجريت في مايو التي أدت إلى أكبر عملية تبادل أسرى حتى اليوم في نفس الشهر. وجرى تحرير ما إجمالي ألف جندي ومدني على كل جانب.