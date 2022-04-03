وزارة الثقافة الجزائرية تحظر استخدام الفرنسية وتعمم العربية في نشاطاتها

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أعلنت وزارة الثقافة الجزائرية، اليوم السبت، حظر التعامل باللغات الأجنبية في تعاملاتها، وتعميم استخدام اللغة العربية في جميع مراسلاتها.

ونصت مذكرة صادرة عن وزيرة الثقافة صورية مولوجي على "ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الضرورية مع المصالح الإدارية لضمان تنفيذ تعليمات وزيرة الثقافة والفنون التي أكدت فيها على تعميم استعمال اللغة الوطنية في كل المراسلات الداخلية للقطاع على المستوى الوطني".

ويشمل ذلك "كل أعمال الاتصال والتسيير الإداري والمالي والتقني والفني، إضافة إلى كل الوثائق والمراسلات الإدارية والتقارير والمحاضر والاتفاقيات".

كما تقرر حظر استخدام الفرنسية واستخدام العربية بدلا منها في كل المناقشات والمداولات في الاجتماعات الرسمية والندوات والفعاليات، باستثناء الدولية منها.

ودعت الوزارة إلى "التنفيذ الصارم" لما ورد في هذه المذكرة