 رئيس جامعة الأقصر يعين وكيلا لشئون الدراسات العليا بكلية الألسن - بوابة الشروق
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رئيس جامعة الأقصر يعين وكيلا لشئون الدراسات العليا بكلية الألسن

محمد راشد
نشر في: الأحد 3 أبريل 2022 - 8:43 م | آخر تحديث: الأحد 3 أبريل 2022 - 8:43 م

أصدر الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، قرارًا بتعيين الدكتور يوسف عباس علي، وكيلًا لشئون الدراسات العليا بكلية الألسن.

وكان الدكتور يوسف عباس قائمًا بعمل رئيس قسم اللغة العربية بكلية ألسن بالأقصر، ثم وكيلًا لكلية الحاسبات والمعلومات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ثم وكيلا للدراسات العليا والبحوث بكلية الألسن.

و عمل عباس محكمًا لعدد من المجلات العلمية المحكمة بكليات الآداب في مصر، وعضو الهيئة الاستشارية لمجلة سياقات اللغة والدراسات البينية وناقش عددًا من رسائل الماجستير والدكتوراة للطلاب المصريين والعرب بالجامعات المصرية.

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