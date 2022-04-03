قالت الفنانة إلهام شاهين، إن الفن لا يرتبط بالدين، من ناحية تقديم الأدوار التي تجسد شخصيات تفعل أشياء محرمة، معقبة: «مينفعش نربط الشخصيات بالدين».

وأضافت، في لقاء ببرنامج «العرافة»، الذي تقدمه بسمة وهبة عبر فضائية «المحور»، مساء السبت: «لو ربطنا كل حاجة بالدين يبقى منعملش حاجة خالص، ونطلع ملايكة وميبقاش فيه لينا أي رسالة نعرف نقدمها»، متابعة: «عشان نقدم الرسالة اللي فيها خير لازم نقدم المقابل الشر».

وأكدت رفضها التام للتطرف الديني في الآراء، قائلة: «انت عندك آراء متطرفة متفرضهاش علينا، أنا حرة وانت حر وفي الآخر ربنا الحكم وهو اللي هيحاسبنا كلنا.. أنا ضد إن إحنا نحاسب بعض، مفيش حد يحاسب التاني على دينه.. محدش عارف مين عند ربنا أحسن من التاني».

وذكرت أن من مساوئ مواقع التواصل الاجتماعي، أن كل الناس نصبت أنفسها نقاد وأوصياء على غيرهم في كل شيء، متابعة: «كل واحد يخليه في حال»، بحسب تعبيرها.

وردت الفنانة إلهام شاهين، على سؤال المذيعة بسمة وهبة، حول ما إذا كان من حق أي حص الكفر بالدين الإسلامي، مستشهدة بالآية القرآنية: «فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر».