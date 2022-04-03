 القوات الروسية تدمر حظيرة طائرات تابعة للجيش الأوكراني بالقرب من نيكولاييف - بوابة الشروق
الأحد 3 أبريل 2022 10:58 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو الأفضل لمستقبل الجهاز الفني لمنتخب مصر؟

النتـائـج تصويت

القوات الروسية تدمر حظيرة طائرات تابعة للجيش الأوكراني بالقرب من نيكولاييف

أ ش أ
نشر في: الأحد 3 أبريل 2022 - 10:44 م | آخر تحديث: الأحد 3 أبريل 2022 - 10:44 م

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، اليوم الأحد، إن مستودعات وقود كبيرة في كونستانينوفكا وسلافوت وترنوبيل تعرضت للقصف من قبل القوات الروسية باستخدام صواريخ عالية الدقة.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن المتحدث قوله، إن "مستودعات الوقود الكبيرة في كونستانتينوفكا ومنطقة نيكولاييف وسلافوت ومنطقة روفنو وتيرنوبيل أصيبت بصواريخ عالية الدقة من الجو".

وفقا لكوناشينكوف، تم استخدام هذه المستودعات لتزويد القوات الأوكرانية بالوقود في اتجاهي نيكولاييف ودونيتسك.

وقال: "دمرت ساحة طائرات ومخزن وقود نتيجة قصف مطار بالوفنوي في منطقة نيكولاييف. ودمر مركز التحكم في الطيران والدفاع الجوي الأوكراني في مطار فيسيلكوف في منطقة كييف".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك