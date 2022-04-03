القوات الروسية تدمر حظيرة طائرات تابعة للجيش الأوكراني بالقرب من نيكولاييف

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قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، اليوم الأحد، إن مستودعات وقود كبيرة في كونستانينوفكا وسلافوت وترنوبيل تعرضت للقصف من قبل القوات الروسية باستخدام صواريخ عالية الدقة.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن المتحدث قوله، إن "مستودعات الوقود الكبيرة في كونستانتينوفكا ومنطقة نيكولاييف وسلافوت ومنطقة روفنو وتيرنوبيل أصيبت بصواريخ عالية الدقة من الجو".

وفقا لكوناشينكوف، تم استخدام هذه المستودعات لتزويد القوات الأوكرانية بالوقود في اتجاهي نيكولاييف ودونيتسك.

وقال: "دمرت ساحة طائرات ومخزن وقود نتيجة قصف مطار بالوفنوي في منطقة نيكولاييف. ودمر مركز التحكم في الطيران والدفاع الجوي الأوكراني في مطار فيسيلكوف في منطقة كييف".