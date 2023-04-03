 الرئيس التونسي يوجه ببدء إجراءات تعيين سفير لبلاده في سوريا - بوابة الشروق
الإثنين 3 أبريل 2023 8:43 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. الفريق الذي يحسم التأهل من ستاد القاهرة يوم السبت
النتـائـج تصويت

الرئيس التونسي يوجه ببدء إجراءات تعيين سفير لبلاده في سوريا


نشر في: الإثنين 3 أبريل 2023 - 8:08 م | آخر تحديث: الإثنين 3 أبريل 2023 - 8:08 م
أعطى الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الاثنين، تعليماته بالشروع في إجراءات تعيين سفير لتونس في سوريا.

ووفقا لبيان نشرته الرئاسة التونسية، أكد قيس سعيد على ضرورة التمسك بمبادئ السياسة الخارجية للدبلوماسية التونسية ومن أهمها عدم الانخراط في أي محور واستقلال القرار الوطني.

وشدد سعيد على أن مواقف تونس في الخارج تنبع من إرادة شعبها في الداخل.

وتجدد الحديث خلال الأيام الماضية عن عودة سوريا إلى محيطها العربي، لا سيما عقب زيارة وزير الخارجية السوري إلى القاهرة مؤخرا، والتي عدها مراقبون "بادرة انفتاح" في العلاقات العربية السورية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك