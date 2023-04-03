وكيل زراعة الغربية يشهد فعاليات التدريب على حوكمة تداول الأسمدة بمركزي قطور وبسيون

شهد الدكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية لليوم الثاني على التوالي، فعاليات التدريب على حوكمة تداول الأسمدة.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لحوكمة تداول وضبط عملية توزيع الأسمدة، وتنفيذ البرنامج التدريبي بمركزي قطور وبسيون على منظومة حوكمة السماد التي يتم التدريب عليها؛ لتنفيذها ضمن خطة الدوله لضبط عملية توزيع السماد ومراقبة حركة الأسمدة، بداية من المصنع وحتى الجمعية الزراعية، وربطها بصرف الأسمدة للمزارعين، من خلال كارت الفلاح الذكي.

ويهدف ذلك لمراقبة وضبط حركة وتداول الأسمدة المدعمة من الدولة، ومراقبة تداولها وتوزيعها من المصنع وحتى تسليمها للمزارع مستحق الدعم، حيث يتم التدريب على مرحلتين.