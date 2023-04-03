تُقام اليوم الإثنين 3 إبريل 2023، العديد من المباريات في مختلف الملاعب الأوروبية والعربية أبرزها مواجهة إيفرتون ضد توتنهام فى الدورى الإنجليزى الممتاز، إلى جانب مباراتي حرس الحدود وإنبى والإسماعيلي مع سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري.

يقدم موقع "الشروق" مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

إيفرتون X توتنهام – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

فالنسيا X رايو فاليكانو – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

إمبولي X ليتشي – الساعة 6:30 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

ساسولو X تورينو – الساعة 8:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري المصري

حرس الحدود X إنبي – الساعة 9:15 مساء على قناة 2 ONTime Sports

الإسماعيلي X سيراميكا – الساعة 9:15 مساء على قناة 1 ONTime Sports

مواعيد مباريات البطولة العربية

الصفاقسي X قطر – الساعة 11 مساء على قناة SSC 1