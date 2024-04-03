هاليفي يبرر مقتل موظفي المطبخ العالمي: خطأ في تحديد الهوية وليس عمدا

تذرّع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، بظروف الحرب على غزة لتبرير قتل موظفي منظمة "المطبخ المركزي العالمي" في غارة استهدفت قافلتهم وسط غزة، مساء الاثنين، قائلا إن ذلك وقع نتيجة "خطأ في تحديد الهوية".

وقال هاليفي: "مساء الاثنين قُتل 7 من موظفي منظمة المطبخ المركزي العالمي، وهي منظمة يعمل موظفوها في كل أنحاء العالم، وأيضا بإسرائيل، في سبيل القيام بنشاطات خيرية في مواقع مضطربة"، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأضاف في بيان، مساء الثلاثاء: "استكملنا التحقيق الأولي في ملابسات الحادث، وأقولها بوضوح، لم يتم استهداف موظفي الإغاثة التابعين للمنظمة عمدًا".

وتابع: "وقع هذا الحادث المروّع نتيجة خطأ في تحديد هوية هؤلاء وسط ظروف بالغة التعقيد، خلال ساعات الليل وأثناء حرب".

ورداً على الانتقادات والإدانات الدولية التي توالت على إسرائيل منذ وقوع الهجوم، بما في ذلك من حلفائها، قال إن "هذا الهجوم "كان يجب ألا يحدث، ويشكل خطأ جسيمًا".

وعبّر هاليفي عن "الأسف للإصابة غير المتعمدة لموظفي منظمة المطبخ المركزي العالمي، وأعزي عائلات القتلى والمنظمة التي ينشطون معها".

من جانبه، أكد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، لمؤسس المطبخ المركزي العالمي، الشيف الإسباني خوسيه أندريس، "التزام إسرائيل بضمان إجراء تحقيق شامل في المأساة".

وقال مكتبه، في بيان، مساء الثلاثاء: "كرر الرئيس التزام إسرائيل بضمان إجراء تحقيق شامل في المأساة التي وقعت في خضم الحرب المستمرة ضد منظمة حماس"، معرباً عن أسفه للخسارة المأساوية في أرواح موظفي المطبخ المركزي العالمي، مقدما تعازيه لذويهم.

وأمس الثلاثاء، أعلنت منظمة "المطبخ العالمي" تعليق عملياتها لنقل المساعدات الإنسانية في غزة، معربة عن شعورها "بالصدمة" لمقتل 7 من فريقها بغارة على قافلتهم "رغم التنسيق مع الجيش الإسرائيلي"، ما قوبل بإدانات عربية ودولية.