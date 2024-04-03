رئيس وزراء اليابان يبحث مع رئيس إندونيسيا سبل تعزيز العلاقات الثنائية

أكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، خلال اجتماعه مع الرئيس الإندونيسي المنتخب برابوو سوبيانتو في طوكيو اليوم الأربعاء، أنه يسعى إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع إندونيسيا وتعزيز التعاون في الشؤون الإقليمية والدولية.



وقال كيشيدا إن "اليابان وإندونيسيا صديقان مقربان منذ فترة طويلة، ويشترك البلدان في القيم والمبادئ الأساسية"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.



ويأمل برابوو في تعزيز العلاقات الثنائية بما في ذلك في مجالات مثل الأمن والزراعة والوقاية من الكوارث، بحسب بيان.



وذكر بيان ثان أن وزير الدفاع الياباني مينورو كيهارا، الذي اجتمع بشكل منفصل مع برابوو، يرغب في الحفاظ على "منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة" تعزيزها.



وأعلنت وزارة الدفاع الإندونيسية أن الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو اجتمع مع الرئيس الصيني شي جين بينج في بكين أول أمس الاثنين، قبل أن يتوجه إلى اليابان لإجراء محادثات رفيعة المستوى مماثلة وسط تصاعد التوترات في بحر الصين الجنوبي.