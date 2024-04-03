تايلاند تشهد موجة حر تتجاوز 40 درجة مئوية

تجاوزت درجات الحرارة في شمال ووسط تايلاند، 40 درجة مئوية على مدار الأيام الأخيرة، ونادرا ما تراجعت دون 30 درجة مئوية أثناء الليل، بعدما ضربت موجة حر شديدة البلاد وهي مقصد سياحي شهير طوال العام.

وحثت السلطات السكان بالبقاء في أماكن مغلقة خلال النهار. وقالت صحيفة باتايا ميل اليوم الأربعاء: "حثت وزارة الصحة عامة الناس على البقاء في أماكن مغلقة وتجنب الأنشطة الخارجية وسط خطر التعرض لضربة شمس".

وأضافت: "في ظل درجات حرارة قصوى تتراوح بين 41 و41 درجة مئوية في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية والوسطى، وتتراوح بين 39 و40 درجة مئوية في المناطق الشرقية والجنوبية بما في ذلك بانكوك، فأن البقاء في أماكن مغلقة ضروري لسلامتكم".

ويجري توزيع كريمات خاصة واقية من أشعة الشمس للسياح في المقاصد السياحية الشهيرة بما في ذلك مجمعات المعابد في أيوثايا.

وتشهد كثير من المناطق في البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة بشكل أكبر من المعتاد منذ الشهر الماضي. وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من أن الصيف الجاري الذي بدأ في تايلاند في نهاية فبراير، سيكون أشد حرارة بواقع درجتين عن المعتاد.

وهناك مخاوف من أن مؤشر الحر، أي مدى الإحساس بالحرارة عند الأخذ في الاعتبار حرارة الهواء والرطوبة النسبية وسرعة الرياح، سوف يصل لأكثر من 50 درجة مئوية.