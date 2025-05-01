النائب إبراهيم الديب: عمال مصر أصحاب مسيرة حافلة بالعطاء والإخلاص للوطن

قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن عمال مصر أصحاب مسيرة حافلة بالعطاء، وأن ما يشهده الوطن من مشروعات قومية وتنموية كبرى، لم يكن ليتحقق إلا بإخلاص العامل المصري الذي يؤمن بأن العمل شرف ورسالة.



وأضاف الديب، أن الاحتفال بهذه بعيد العمال تتويج لمسيرة عطاء وإخلاص ممتدة منذ فجر التاريخ، كانت ولا تزال ركيزة أساسية في نهوض هذا الوطن وتدشين حضاراته الرائدة، خاصة وأن العامل المصري يؤمن بأن تقديم الأوطان يبدأ من ميادين الإنتاج، وإن روح الانضباط والإخلاص التي يتميز بها عمال مصر المخلصين هي الضمان الحقيقي لبناء المستقبل، وترسيخ دعائم الدولة الحديثة التي ننشدها جميعًا.

وأوضح أن عيد العمال هذا العام يأتي بعد إقرار واحد من أهم التشريعات، قانون العمل الجديد يعد إنجازا حقيقيا للدولة المصرية، وفخر لكل عامل مصرى، حيث يُعد ترجمة حقيقية لاهتمام القيادة السياسية بعمال مصر، وتأكيد على أنهم أصحاب الفضل فى دعم مسيرة البناء والتنمية والنهوض بالوطن، قائلا: "عمال مصر هم بناة هذا الوطن ودرعه ودورهم وجهدهم فى إحداث النهضة الشاملة في كل ربوع الوطن، وكلمة السر في العمل والطريق الأساسي لتحقيق التنمية الشاملة في جميع مواقع العمل والإنتاج.



وأضاف الديب، أن عمال مصر هم أحد الركائز التى لا يمكن الاستغناء عنها، فهم بناة المستقبل، وفى ظل التحديات التى تمر بها المنطقة بل العالم أجمع كان ولا يزال الرهان على العامل المصري، من أجل تحقيق الاستقرار ودفع عجلة التنمية للأمام.