الشرطة الإسبانية تتدخل لتفريق مشجعي بيتيس وفيورنتينا

اضطرت الشرطة الإسبانية للتدخل، أمس الأربعاء، لتفريق بعض المتطرفين من مشجعي فريقي ريال بيتيس وفيورنتينا الإيطالي الذين تجمعوا في ساحة (لا ألاميدا) في إشبيلية.

وألقت الجماهير أشياء تجاه بعضهم البعض، قبل يوم واحد من مواجهتهم اليوم الخميس، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي على ملعب (بينيتو فيامارين).

وضمن الاستعدادات لهذه المباراة، قامت الشرطة الوطنية بتخصيص فريق وقائي ونتيجة لتلك الخطوة الاستباقية تمكنت القوات من ضبط مجموعة من المشجعين المتطرفين الإيطاليين (حوالي 150 فردا) في ساحة لا ألاميدا دي هيركوليس.

وأوضحت الشرطة، في بيان لها، أنه بالتوازي مع ما حدث تمكنت القوات من ضبط مجموعة أخرى من مشجعي بيتيس كانوا في سياراتهم يتنقلون من منطقة أخرى بالمدينة تجاه الساحة.

وأضاف البيان أن جماهير الفريقين تواجهت إلى ساحة لا ألاميدا -التي انتشرت بها قوات وحدة الوقاية والاستجابة التابعة للشرطة- وألقت الأشياء وإشعال الشماريخ التي استمرت لقرابة 50 ثانية.

وأكدت الشرطة أنه لم تحدث أي إصابات بين الجماهير لأنه لم يكن هناك احتكاك جسدي فيما بينهم نظرا لأنهم كانوا يقفون بعيدا عن بعضهم البعض.

ومن المنتظر أن تكون مدرجات ملعب (بينيتو فيامارين) كاملة بحوالي 70 ألف مشجع من بينهم 1500 من جماهير فيورنتينا.