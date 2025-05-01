جوزيف عون: زيارتي للإمارات سيكون لها انعكاسات إيجابية لمصلحة البلدين

اختتم الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الخميس، زيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة ، مثمنا دور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان فى دعم بلاده، و مؤكدا أن الزيارة سيكون لها انعكاسات إيجابية لمصلحة البلدين.

جاء ذلك خلال برقية أرسلها عون للشيخ محمد بن زايد وهو في طريق عودته إلى بيروت بعد ظهر اليوم .

وقال عون في نص برقية بعث بها إلى الشيخ محمد بن زايد وهو فى طريق عودته إلى بيروت اليوم" يطيب لي، أن أشكركم على الحفاوة التي لقيتها من سموكم خلال الزيارة والتي عكست مدى محبتكم للبنان وشعبه سواء منه المقيم في بلده أو الموجود في الربوع الإماراتية الزاهرة".

وأضاف " كانت محادثاتنا بالأمس مثمرة وإيجابية والمواقف التي أعلمتموني بها والخطوات العملية التي تنوون اتخاذها، تركت عميق الأثر في نفسي، وسيكون لها ، عند تنفيذها ، انعكاساتها الايجابية لما فيه مصلحة بلدينا وشعبينا الشقيقين".

وكانت الإمارات ولبنان، أصدرتا بياناً مشتركاً بمناسبة الزيارة ، تضمن الإعلان عن السماح بسفر الإماراتيين للبنان، وتشكيل مجلس أعمال مشترك.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تنميتها في مختلف المجالات، وتطوير الجوانب الاقتصادية والاستثمارية من خلال الاستفادة من الفرص المتاحة، وتنمية تبادل الخبرات، وتطوير مجالات العمل الحكومي.

واتفق الجانبان على السماح بسفر المواطنين بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة التنقل بين البلدين ووضع الآليات المناسبة لذلك.

وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي المتبادل. كما شملت المناقشات الاتفاق على إنشاء مجلس أعمال إماراتي لبناني مشترك، وقيام صندوق أبوظبي للتنمية بإرسال وفد إلى لبنان لبحث وتقييم مشاريع التعاون المشترك المتاحة.