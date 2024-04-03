نائب رئيس حركة فتح يدعو تركيا لتكثيف الجهود لوقف العدوان على غزة وإدخال المساعدات

دعا نائب رئيس حركة «فتح» محمود العالول، تركيا، لمضاعفة الجهود، والعمل على إيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية وخاصة في منطقة الشمال، ومعالجة الوضع الإنساني والدمار الذي يحتاج جهدا دوليا، وإطارا سياسيا لإتمام عملية إعادة الإعمار، وضمان ألا يتكرر العدوان مجددا، وتحقيق حل الدولتين.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، جاء ذلك خلال لقائه مع ممثل الجمهورية التركية السفير أحمد رضا ديميرير، في مكتبه بمدينة رام الله، اليوم الأربعاء.

وبحث الجانبان مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وسبل إنهاء العدوان الإسرائيلي على القطاع، ومواجهة الممارسات القمعية الإسرائيلية في الضفة.

وقال العالول، إن إسرائيل تمارس إلى جانب الإبادة الجماعية التي تنفذها بحق أهلنا في غزة، ما هو أبعد من إعادة احتلال الضفة، في عملية تدمير شاملة للمخيمات ولكل المناطق، عبر الاقتحامات اليومية وإعدام مئات الشبان، وإنشاء البؤر الاستعمارية، والاستيلاء على الأراضي، وهدم المنشآت، وتكثيف وجود الحواجز العسكرية، في سياسات تخدم هدف نتنياهو الأساسي، وهو تدمير إمكانية إقامة دولة فلسطينية.

وأضاف أن «العدوان على غزة والضفة يجب أن يتوقف فورا، وآلة القتل والعدوان على شعبنا يجب أن تتوقف».

وثمن العالول مواقف تركيا ضد العدوان الإسرائيلي وتأييدها للحق الفلسطيني، مشيدا بالعلاقات التاريخية على جميع المستويات الرسمية والشعبية بين فلسطين وتركيا، والعلاقة والتنسيق المستمر بين الرئيس محمود عباس ونظيره رجب طيب أردوغان.

بدوره، جدد سفير تركيا موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية، والجهود التي يقوم بها الفلسطينيون من أجل إيقاف العدوان، والعمل على حل سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.