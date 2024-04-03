مقتل 9 أشخاص وإصابة أكثر من 820 آخرين بعد وقوع زلزال تايوان

قالت هيئة الإطفاء في تايوان، اليوم الأربعاء، إن 9 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 820 آخرين نتيجة لوقوع زلزال قوى قبالة الساحل الشرقي لتايوان.

وأضافت أن 127 شخصا مازالوا محاصرين في أنفاق أو مباني. ويشار إلى أن المحاصرين متواجدون في منطقة حول مدينة هوالين على الساحل الشرقي الجبلي للجزيرة، حيث تسبب الزلزال في ضرر شديد.

وأعلنت السلطات، إنقاذ الألمانيين اللذين كانا محاصرين في نفق.

وتم تسجيل أكثر من 100 هزة ارتدادية خلال ثمان ساعات من وقوع الزلزال.

وكان قد وقع زلزال بقوة 7.2 درجات على مقياس ريختر الساعة السابعة وثمانية وخمسين دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي اليوم الأربعاء (2358 بتوقيت جرينتش أمس الثلاثاء) على عمق 15.5 كيلومترا، وفقا لإدارة الطقس المركزية، مما أدى لحدوث موجات تسونامي صغيرة، وصلت لبعض الجزر في جنوب غرب اليابان.