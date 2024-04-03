مندوب مصر بالجامعة العربية يحذر من اجتياح إسرائيل المحتمل لرفح: تداعيات كبيرة ستطال الجميع

أكد مندوب مصر لدى جامعة الدول العربية السفير محمد مصطفى عرفي، اليوم الأربعاء، دعم مصر غير المشروط للشعب الفلسطيني في تأسيس دولته المستقلة، محذرا مما سيسفر عنه الاجتياح الإسرائيلي المحتمل لمدينة رفح جنوب القطاع من تداعيات كبيرة سوف تطال الجميع.

واعتبر عرفي، خلال كلمته أمام مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين أن تكرار القصف الاسرائيلي حال دون تمرير المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، وهو ما يعكس إصرار الاحتلال على إستخدام سلاح التجويع ومع ذلك تسعى مصر إلى التنسيق لزيادة حجم المساعدات المقدمة لسكان القطاع.

وحذر عرفي من أي تجاوزات ترتكبها قوات الاحتلال أو المستوطنين بحق مسجد الأقصى، وما قد يسفر عنه من استفزازات، مؤكدا مجددا دعم مصر للأونروا.

كما شدد على دعم مصر غير المشروط للشعب الفلسطيني في تأسيس دولته المستقلة، معتبرا أنها الأساس والحقيقة التاريخية، مؤكدا أن كفاح الأجيال سوف يكلل بالنجاح داعيا في الوقت ذاته دول العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية ليقفوا في الجانب الصحيح من التاريخ.