ألمانيا تبدي رد فعل متحفظا حيال الهجوم على مجمع السفارة الإيرانية في دمشق

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أبدت الحكومة الألمانية، رد فعل متحفظا حيال الهجوم المفترض أن إسرائيل شنته على مجمع السفارة الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في برلين اليوم الأربعاء: "ليست لدينا معلومات خاصة بنا تسمح بإجراء تقييم كامل أو نهائي لهذا الحادث".

وفي الوقت نفسه، دعا المتحدث جميع الأطراف في المنطقة - بما في ذلك إسرائيل بشكل صريح - إلى تجنب التصعيد الإقليمي بأي ثمن.

وأضاف المتحدث، أن العمليات العسكرية التي تستهدف السفارات أو القنصليات تنطوي على مخاطر تصعيدية خطيرة.

وقال: " أي هجوم مسلح مؤكد على سفارة أو قنصلية سيكون مدعاة للقلق".

وأكد المتحدث، أن وزارة الخارجية لا تعرف الوضع الدقيق للمبنى المستهدف، وذكر أن برلين علمت بالتقارير التي أفادت بأن المبنى المستهدف هو مبنى القنصلية الإيرانية.

وأردف:" نعرف أيضا تصريحات من مصدر آخر تنفي ذلك."

واستطرد المتحدث أنه بما أن ألمانيا ليست لديها سفارة في سوريا، فإننا لا يمكننا التحقق من ذلك بشكل نهائي الآن.

الجدير بالذكر أن تقديرات الحكومة الأمريكية أشارت إلى أن إسرائيل هي المسؤولة عن الهجوم، وذلك حسبما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في واشنطن أمس الثلاثاء.

كانت الغارة الجوية التي وقعت أول أمس الاثنين على مجمع السفارة الإيرانية في دمشق أسفرت عن مقتل جنرالين وخمسة أعضاء آخرين في الحرس الثوري الإيراني الذي يمثل قوة النخبة في إيران.