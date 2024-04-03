روي دوارتي مديرا فنيا مؤقتا لـ براجا

سيتولى مدرب فريق براجا الرديف، روي دوارتي، مسؤولية الفريق الأول، عقب الإعلان عن تعاقد المدير الفني للفريق، أرتور جورجي، مع بوتافوجو البرازيلي.

وأعلن رئيس نادي براجا، أنطونيو سلفادور، اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحفي أنهم توصلوا أيضا إلى اتفاق مع المدرب الحالي لفريق أروكا البرتغالي، دانييل سوزا، لتولي مسؤولية فريق براجا بمجرد انتهاء الموسم الحالي، بعقد يمتد لعامين.

وأمضى جورجي (52 عاما) معظم مشواره الكروي في براجا سواء كلاعب أو كمدرب، وتولى مسؤولية الفريق الأول في موسم 2022-23، حيث حقق المركز الثالث التاريخي الذي أهله لدوري أبطال أوروبا الحالي، حيث لعب منافسا لريال مدريد في دور المجموعات.

ويرحل جورجي عن الفريق بعد فوزه بكأس الرابطة هذا الموسم، وقبل سبع جولات على ختام مسابقة الدوري التي يحتل فيها براجا المركز الرابع وبفارق نقطتين عن بورتو الثالث، وهو المؤكز المؤهل للدوري الأوروبي.