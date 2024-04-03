يشهد اليوم الأربعاء إقامة عدة مباريات قوية في مختلف مسابقات كرة القدم حول العالم.

وتقام اليوم 3 مباريات في الجولة الـ17 من الدوري المصري الممتاز، تجمع بين الجونة والمقاولون العرب، والإسماعيلي ضد سموحة، وسيراميكا كليوباترا أمام زد.

جدول مباريات اليوم الأربعاء بالمواعيد والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

الجونة × المقاولون العرب.. 10 مساء

الإسماعيلي × سموحة.. 10 مساء

سيراميكا كليوباترا × زد.. 10 مساء

الدوري الإنجليزي

برينتفورد × برايتون.. 8.30 مساء

أرسنال × لوتون تاون.. 8.30 مساء

مانشستر سيتي × أستون فيلا.. 9.15 مساء

الدوري السعودي

الفتح × الاتفاق.. 9 مساء.. قنوات SSC

الشباب والرياض.. 9 مساء.. قنوات SSC

كأس إيطاليا

فيورنتينا × أتالانتا.. 9 مساء.. أبوظبي الرياضية HD1

الدوري التركي

طرابزون سبور × قونيا سبور.. 7.30 مساء.. بي إن سبورتس HD5

كأس فرنسا

باريس سان جيرمان × رين.. 9.10 مساء.. بي إن سبورتس HD4