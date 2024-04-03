يشهد اليوم الأربعاء إقامة عدة مباريات قوية في مختلف مسابقات كرة القدم حول العالم.
وتقام اليوم 3 مباريات في الجولة الـ17 من الدوري المصري الممتاز، تجمع بين الجونة والمقاولون العرب، والإسماعيلي ضد سموحة، وسيراميكا كليوباترا أمام زد.
جدول مباريات اليوم الأربعاء بالمواعيد والقنوات الناقلة.
الدوري المصري
الجونة × المقاولون العرب.. 10 مساء
الإسماعيلي × سموحة.. 10 مساء
سيراميكا كليوباترا × زد.. 10 مساء
الدوري الإنجليزي
برينتفورد × برايتون.. 8.30 مساء
أرسنال × لوتون تاون.. 8.30 مساء
مانشستر سيتي × أستون فيلا.. 9.15 مساء
الدوري السعودي
الفتح × الاتفاق.. 9 مساء.. قنوات SSC
الشباب والرياض.. 9 مساء.. قنوات SSC
كأس إيطاليا
فيورنتينا × أتالانتا.. 9 مساء.. أبوظبي الرياضية HD1
الدوري التركي
طرابزون سبور × قونيا سبور.. 7.30 مساء.. بي إن سبورتس HD5
كأس فرنسا
باريس سان جيرمان × رين.. 9.10 مساء.. بي إن سبورتس HD4