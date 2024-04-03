الصيام والصحة النفسية ضمن لقاءات متنوعة لقصور الثقافة بالأقصر

نظم فرع ثقافة الأقصر، اليوم، عددا من الفعاليات ضمن احتفالات رمضان التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج وزارة الثقافة.

وشهد مركز شباب الجوهرة، سهرة رمضانية تضمنت محاضرة بعنوان "الصيام وصحتنا النفسية" تحدثت خلالها حياة عبد الرحيم عن مفهوم الصيام وأهميته للصحة العامة والجهاز المناعي، وأثر ذلك على الصحة النفسية.

أعقب ذلك أمسية شعرية تضمنت إلقاء قصائد وطنية ورمضانية، بجانب ورشة تصميم لوحات عن مظاهر الشهر الكريم، واختتم اليوم بفقرة ابتهالات وتواشيح دينية للشيخ ناصر الأنصاري.

واستمرارا للأنشطة المنفذة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وفرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي، نظمت مكتبة الكيمان الثقافية ليلة رمضانية تضمنت لقاء تحدث خلاله شعبان سعد عن انتصارات شهر رمضان، تلاها ورشة حكي، واختتمت بورشة رسم فانوس رمضان بالألوان الخشب والفلوماستر، وفقرة إنشاد ديني لعدد من الموهوبين.

وفي قصر ثقافة حسن فتحي، أقيمت محاضرة بعنوان "بطولات الجيش المصري في رمضان" وورشة فنية تدريب حسن رفاعي، بجانب لقاء لمناقشة أعمال الشاعر أحمد شمس الدين، وفقرة ابتهالات دينية للمنشد علي سيد.

بينما شهد قصر ثقافة الطارف لقاء لمناقشة أعمال الشاعر سيد صدقي، أعقبه محاضرة بعنوان "قيمة الاقتصاد في حياتنا" قدم خلاله العادلي حسان عدة نصائح حول كيفية إدارة ميزانية الأسرة والاستخدام الأمثل للموارد.

وشهدت ساحة أبو الحجاج الأقصري، الأسبوع الماضي ختام فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية، ضمن البرنامج المركزي للهيئة العامة لقصور الثقافة بالمحافظات احتفالا بشهر رمضان، حيث استقبلت 10 ليالي حافلة تضمنت عددا كبيرا من العروض الفنية والأمسيات الشعرية واللقاءات التثقيفية واحتفاء بمسيرة المبدعين في مقهى يحيى الطاهر عبد الله، بالإضافة إلى برنامج مخصص للأطفال تضمن كثيرا من الورش الفنية المتنوعة.