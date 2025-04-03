بعد أن وصلت إلى مستوى قياسي في عام 2024، تراجعت تصاريح تصدير المعدات العسكرية الألمانية بشكل ملحوظ في الشهور الأولى من العام الجاري، وذلك حسبما أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية اليوم الخميس.

وأفادت الوزارة بأن إجمالي قيمة الصادرات المصرح بها من قبل الحكومة الألمانية في الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي، بلغ 18ر1 مليار يورو، أي حوالي نصف ما تم تسجيله في الفترة نفسها من العام السابق، عندما بلغت قيمة الصادرات 4ر2 مليار يورو.

وتلقت أوكرانيا وحدها أسلحة ومعدات عسكرية من ألمانيا بقيمة 573 مليون يورو في الشهور الثلاثة الماضية، مما يجعلها أكبر مستورد بفارق كبير، حيث لا تزال الجمهورية السوفيتية السابقة هي الوجهة الأهم لهذه الصادرات.

وجاءت بعدها قطر بفاتورة بقيمة 6ر166 مليون يورو ثم إستونيا بفاتورة بقيمة 112 مليون يورو. أما إسرائيل، فقد احتلت المرتبة العاشرة بفاتورة بقيمة 28 مليون يورو.

يذكر أن الحكومة الألمانية أصدرت تصاريح تصدير أسلحة بقيمة 33ر13 مليون يورو في عام 2024، وهو أعلى رقم تم تسجيله على الإطلاق، وذهب أكثر من نصف هذه الصادرات، بما يعادل 15ر8 مليار يورو، إلى أوكرانيا لدعمها في حربها مع روسيا.