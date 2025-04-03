قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده ستصبح أقوى وأفضل وأكثر مرونة من أي وقت مضى، بعد تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة.

وكتب في تدوينة عبر منصته «تروث سوشيال»، اليوم الخميس: «العملية انتهت والمريض نجا بحياته ودخل مرحلة التعافي، والتوقعات تشير إلى أننا سنكون أقوى وأفضل وأكثر مرونة من أي وقت مضى».

وكشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، عن رسوم جمركية جديدة واسعة النطاق، في تصعيد كبير لحربه التجارية، واصفًا هذه الخطوة التاريخية بأنها «إعلان استقلال اقتصادي».

وباستخدام سلطات الطوارئ الوطنية، أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، ورسوم جمركية أعلى على السلع من حوالي 60 دولة أو تكتلًا تجاريًا تعاني من عجز تجاري كبير مع الولايات المتحدة.

ويشمل ذلك الصين والاتحاد الأوروبي، حيث ستُفرض عليهما رسوم جمركية جديدة بنسبة 34% و20% على التوالي.

وتمثل إجراءات ترامب الأخيرة أكبر تصعيد في الرسوم الجمركية الأمريكية منذ ما يقرب من قرن، منذ قانون سموت-هاولي لعام 1930.