ربط وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات عودة العمال الفلسطينيين للعمل في إسرائيل بموقف السلطة الفلسطينية من دعم ما أسماه "الإرهاب".

وأضاف بركات، خلال مؤتمر الأمن للقناة 14 العبرية: "أنا أعارض بشدة جلب عمال من السلطة الفلسطينية، التي تدفع رواتب للقتلة وتعلمهم على قتلنا"، بحسب ما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

وقال الوزير الإسرائيلي: "ما دام هذا هو ما يفعلونه، فلن نسمح بدخول أي شخص من الفلسطينيين أو إيران أو سوريا، بل فقط من الدول التي تعترف بدولة إسرائيل والمستعدة للالتزام بمكافحة الإرهاب".

ومنذ أكتوبر 2023، يرفض الاحتلال ادخال العمال وعددهم أكثر من 200 ألف، بعدما اجلستهم في بيوتهم وتحاصر الضفة الغربية اقتصاديا وعسكريا عبر إغلاق المدن والقرى بالبوابات الحديدية ونشر الحواجز التي تنكل يوميا بالفلسطينيين وتمنعهم من التنقل.