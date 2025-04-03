تايوان: إجراءات الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة غير معقولة تمام

وصفت الحكومة التايوانية، اليوم الخميس، الإجراءات الأمريكية الجديدة بشأن الرسوم الجمركية بأنها "غير معقولة تماما"، وتعهدت ببدء مفاوضات صارمة.

وأفاد مجلس الوزراء التايواني - السلطة التنفيذية لحكومة البلاد- اليوم الخميس، ردا على سياسة الرسوم الجمركية المتبادلة التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الرسوم الجمركية التي تبلغ نسبتها 32% والتي تم فرضها على تايوان "غير معقولة تماما".

وقالت ميشيل لي المتحدثة باسم مجلس الوزراء، في بيان: "إن معدل الرسوم الجمركية لا يعكس بدقة الوضع التجاري الفعلي بين تايوان والولايات المتحدة، وهو ظالم لتايوان".

وأضافت "لي"، أن رئيس الوزراء تشو جونغ - تاي، طلب من "مكتب المفاوضات التجارية" مراجعة الجوانب غير العادلة للرسوم الجمركية، وطلب توضيح من جانب الممثل التجاري الأمريكي.

جدير بالذكر أن تايوان تفرض رسوما جمركية بنسبة 64% على الواردات الأمريكية.

وتعتبر تايوان، سابع أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، وسادس أكبر مصدر للعجز، وكانت الصادرات إلى الولايات المتحدة ارتفعت في عام 2024 بنسبة 32.5%.