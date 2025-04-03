أعلن نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، أن انسحاب القوات الأوكرانية السريع من كورسك تحت ضربات الجيش الروسي، لم يترك لكييف الوقت الكافي لإخفاء آثار جرائمها.



وقال بوليانسكي خلال اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن الدولي حول جرائم كييف: "في 8 مارس الماضي، بدأ الجيش الروسي عملية واسعة النطاق لطرد القوات المعادية المتبقية. وسمح الطابع المفاجئ والسري للمناورات العسكرية الروسية بالتقدم عميقا خلف خطوط القوات الأوكرانية، مما أجبرها على انسحاب متسرع دون أن يتسنى لها إخفاء أدلة جرائمها. والآن عاد تقريباً كامل المقاطعة [كورسك] تحت السيطرة الروسية".

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية تخلت في أثناء انسحابها عن كميات كبيرة من المعدات الغربية الباهظة الثمن، كما قامت بزرع الألغام في المنطقة، بما في ذلك تثبيت أجهزة متفجرة على ألعاب أطفال.

وفي مارس الماضي، كشف رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين عن صدور أحكام قضائية عسكرية ضد 46 عسكريا أوكرانيا بتهمة ارتكاب جرائم ضد المدنيين في مقاطعة كورسك، ولا تزال هناك 92 قضية جنائية أخرى قيد النظر أمام المحاكم.

كما أعلن المدعي العام الروسي، إيغور كراسنوف يوم الأربعاء، أنه تمت إدانة 579 عسكريا من القوات الأوكرانية، بما في ذلك، 98 قائدا منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا بارتكاب جرائم حرب.

جدير بالذكر أن النيابة العامة الروسية، تعمل على توثيق كافة الجرائم التي يرتكبها العسكريون والمرتزقة الأجانب التابعون للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك، وعلى أراضي الأقاليم الحدودية الروسية الأخرى والتحقيق فيها من قبل الأجهزة المختصة.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد طلب في الاجتماع الموسع للهيئة القيادية للنيابة العامة الروسية، في 19 مارس، تحديد هويات "جميع المجرمين المتوحشين، الذين أصدروا أوامر إجرامية وأهانوا المواطنين المسالمين، ويجب أن يلقوا لاحقا العقاب العادل".