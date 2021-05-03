 مقتل 16 جنديا على أيدي مسلحين في النيجر - بوابة الشروق
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مقتل 16 جنديا على أيدي مسلحين في النيجر

د ب أ
نشر في: الإثنين 3 مايو 2021 - 12:14 ص | آخر تحديث: الإثنين 3 مايو 2021 - 12:14 ص

قتلت مجموعة من الرجال المدججين بالسلاح ما لا يقل عن 16 جنديا وجرحت ستة آخرين في هجوم على دورية أمنية في النيجر.

وقال السيرجنت ميجور موسى ساكوي سومانا، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن رجالا يستقلون دراجات نارية هاجموا دورية الحرس الوطني في منطقة تاهوا مساء السبت.

وأضاف أن بعض المهاجمين قتلوا وأصيب بعضهم بجروح. ولم يتضح في البداية الدافع وراء الهجوم.

وتنشط عدة جماعات إرهابية في النيجر، التي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة وتقع في منطقة الساحل.

ولا تسيطر حكومة النيجر إلا على مناطق قليلة من الأراضي الصحراوية خارج المدن الكبرى، التي لا تستفيد منها الجماعات الإسلامية فحسب، بل أيضا الشبكات الإجرامية مثل المتاجرين بالبشر.

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