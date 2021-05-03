الحكومة الألمانية متفائلة حيال الاتفاق على إعفاءات موحدة المتعافين من كورونا

أعرب وزير الصحة الألماني، ينس شبان، عن تفاؤله حيال سرعة التوصل إلى اتفاق بشأن منح إعفاءات موحدة على المستوى الاتحادي للأشخاص الذين أتموا التطعيم ضد كورونا والمتعافين من بعض القيود الخاصة بمكافحة الجائحة.

ولدى وصوله للمشاركة في مشاورات للرئاسة التنفيذية لحزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، أوضح الوزير اليوم الاثنين أن أعضاء مجلس الوزراء المختصين بمتابعة الأزمة سيناقشون اليوم أول مسودة خاصة بالملقحين والمتعافين وأصحاب الاختبارات الحديثة.

وأضاف شبان أنه في حال أمكن التصويت سريعا على هذه المسودة الأولى داخل الحكومة الألمانية فإن من الممكن بالتأكيد أن يتم تطبيق القواعد الجديدة خلال الأسبوع الجاري أو خلال الأسبوع المقبل أو الأسبوعين المقبلين.

وقال شبان إن من الممكن تقديم قواعد متساوية للمجموعات الثلاث فيما يتعلق بالذهاب إلى محلات تجارة التجزئة والأقسام الخارجية في المطاعم ودخول الأراضي الألمانية.

وأعلن شبان مجددا أن نظام الأولويات في تطعيم كورونا سيتم إلغاؤه في موعد أقصاه يونيو المقبل، لكنه شدد على أهمية ملاحظة أن " هذا لا يعني أنه سيتم تطعيم الجميع على الفور في يونيو المقبل" مشيرا إلى أنه لابد من وجود فترة انتظار لأن مقدار التطعيم مرتبط بالمتوافر من مقدار جرعات اللقاح.

ووعد الوزير بأنه مع رفع نظام الأولويات سيكون من الممكن" إعطاء التطعيمات بصورة أكثر مرونة وأكثر عملية"، وأكد على أهمية العمل بهذا النظام حتى ذلك الموعد، لافتا إلى أن هذا النظام أنقذ أرواحا بشرية حيث تم البدء بالفئات المعرضة على نحو خاص لخطر الإصابة.