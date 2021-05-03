الوزراء الكويتي: تمديد عدم دخول الوافدين للبلاد حتى إشعار آخر

أعلن مجلس الوزراء الكويتي عدم السماح بالسفر إلى خارج البلاد للمواطنين ومرافقيهم من أقرباء الدرجة الأولى والعمالة المنزلية ما لم يكن قد حصن من الإصابة بفيروس كورونا عن طريق تلقيه اللقاح، على أن يستثنى من ذلك الفئات العمرية غير الخاضعة للتطعيم اعتبارا من يوم السبت 22/ 5/ 2021 مع استمرار منع دخول البلاد لغير الكويتيين.

وأفاد بيان صادر عن مجلس الوزراء عقب اجتماعه ظهر اليوم الإثنين بأنه تم تمديد عدم دخول غير الكويتيين إلى البلاد حتى إشعار آخر.

وبحسب البيان، فقد وافق المجلس على طلب وزارة الصحة بشأن الاستعانة بـ 500 طالب وطالبة من طلبة التمريض لدى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لمدة ستة أشهر لسد العجز لدى الوزارة.

وسمح مجلس الوزراء بالخروج من المنافذ البرية والبحرية للفئات التالية: المواطنون أصحاب الماشية المتواجدة عبر المنافذ، والمواطنون أصحاب الأملاك لدى دول مجلس التعاون، والمقيمون في البلاد (المغادرة فقط).