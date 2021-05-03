رئيس كوريا الجنوبية يتوقع تلقيح 13 مليون شخص ضد كورونا بحلول يونيو

أعرب الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه-إن"، اليوم الاثنين، عن تفاؤله إزاء برنامج التلقيح في البلاد، مؤكدا أنه يسير بوتيرة أسرع مما كان مخططا له، مشيرا إلى أن بلاده قادرة على رفع العدد المستهدف للتطعيم في النصف الأول (من هذا العام) إلى 13 مليونا.

وقال الرئيس مون -وفقا لوكالة الأ،باء الكورية الجنوبية (يونهاب)- إن إدخال اللقاحات والتلقيح يسيران بسلاسة، على نحو أفضل من الخطة الأصلية، مضيفا "تلقيت تقريرا بأننا سنكون قادرين على رفع العدد المستهدف للتطعيم بحلول نهاية يونيو القادم إلى 13 مليونا من 12 مليونا، إذا استفدنا من اللقاحات التي سيتم تسليمها على مراحل".

وأشار الرئيس الكوري الجنوبي إلى أنه من المقرر استلام لقاحات فايزر "على نحو مستقر" أسبوعيا في شهر مايو، كما يُخطط لشحن المزيد من لقاحات أسترازينيكا، مشددا على أهمية سيادة اللقاح، قائلا "في وسط المنافسة العالمية غير المحدودة لشراء اللقاحات، تأمين سيادة اللقاح في غاية الأهمية".

ووجه الرئيس الكوري الجنوبي، السلطات المعنية بتركيز الجهود لتقديم الدعم لتطوير اللقاحات المحلية على آمال بدء الاستخدام في بداية 2022، مضيفا أن "كوريا الجنوبية معروفة بتطورها في قطاع الصحة الحيوية، كما لفتت الانتباه كمركز عالمي محتمل لإنتاج اللقاحات".