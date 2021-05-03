أثار مسلسل "لعبة نيوتن" جدلًا شرعيا وقانونيا على مواقع التواصل الاجتماعي، حول صحة وقوع يمين الطلاق الذي أرسله حازم "محمد ممدوح" لزوجته هنا "منى زكي" عبر الواتس آب، ونيته من وراء هذا اليمين، والنقاش حول صحة زواج هنا "منى زكي" من مؤنس "محمد فراج" بعد انتهاء عدتها بمولد نجلها إبراهيم، خاصة وأن مؤنس أكد لها صحة زواجهما شرعًا.

من جانبها أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم "عدم علم الزوجة بالرجعة وزواجها من آخر"، في، فتوى صادرة منذ 15 عاما، عبر موقعها الرسمي.

ويقول السؤال: تزوجت في 17/ 11/ 1983م، ثم طلقني زوجي غيابيًّا في 24/ 1/ 1987م، وبعد تسلمي وثيقة الطلاق علمت أن طليقي قد سافر، ثم في 4/ 11/ 1989م قابلني طليقي وقال لي: إنه أرجعني إلى عصمته في شهور العدة ولم يعلمني، مع العلم أنني كنت قد تزوجت في 2/ 5/ 1989م. فما حكم الشرع في ذلك؟

وكان الجواب: إذا كان الحال كما ورد بالسؤال من أن السائلة لم تُعْلَم برجعة الزوج المدعاة في خلال فترة العدة؛ فزواجها الذي تم في 2/ 5/ 1989م صحيحٌ إذا كان قد تم بعد انقضاء عدتها والذي لا يعلم إلا من جانبها، وإذا لم تكن هناك موانع شرعية أخرى بين المتزوجين -ككونه متزوجًا من أربع غيرها مثلًا، أو كانت أختًا له رضاعًا مثلًا-، ولا تكون بذلك جامعةً بين زوجين، والتحقيق في عدم علمها بالرجعة -إن كانت هناك رجعة من عدمه- محله القضاء، والأصل عدمه حتى يدلِّل عليه المطلق.