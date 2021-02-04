بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للصحافة، أصدرت الشبكة العربية للإعلام الرقمى وحقوق الإنسان، تقريرها السنوي الأول عن حالة الإعلام الرقمى وحرية الرأي والتعبير في دول الربيع العربي "مصر – تونس – سوريا – اليمن – ليبيا".

ويرصد التقرير الصادر أمس الاثنين، واقع حرية الرأى والتعبير في دول الربيع العربى بعد ١٠ سنوات من اندلاع أحداثه من خلال متابعه التطورات التشريعية والبنية التحتية المعلوماتية في الدول الخمس، خاصة وأن الإعلام الرقمى ومنصات التواصل الاجتماعى كانت هى محرك الأحداث خلال تلك الثورات.

واعتبر التقرير، أن ظهور تنظيمات الإسلام السياسى والمليشيات المسلحة والتدخلات الدولية أدى إلى انهيار قوام الدولة، وحول ساحات التظاهر إلى ساحات حرب وهو ما عرض الصحفيين لمخاطر عدة خلال تغطيتهم للقتال وكان من بينها التصفية الجسدية والتهديد بالقتل والخطف من قبل الجماعات المتطرفة و المليشيات المسلحة كما يتهددهم الحبس الاحتياطي طويل المدة، وعقوبات نصت عليها ترسانة من القوانين المقيدة للحريات.

ورصد التقرير، إشكالية انتشار الشائعات والمعلومات غير الدقيقة، والتنمر الرقمى وانتشار ظاهرة اللجان الإلكترونية والتي تستخدم أدوات الإعلام الرقمي وفضاء الحرية على الشبكة العنكبوتية لتحقيق مصالح تياراتها السياسية، وهو ما أفقد المواطن الحق في الحصول على المعلومة الصحيحة وسط كم هائل من المعلومات المزيفة.

كما رصد التقرير، التطورات الأخيرة التى شهدتها مصر ونجاح التفاوض بين نقابة الصحفيين والسلطات فى الإفراج عن عدد من الصحفيين، في إشارة إلى أن الاستقرار السياسى والاقتصادي ونجاح الحرب على الإرهاب في مصر كان له أثر إيجابي وفعال في تهيئة المناخ لحل الإشكاليات العالقة بين الحكومة والصحافة خاصة فيما يتعلق بقضايا الحريات، بينما انتكست حالة حرية الصحافة فى تونس بسبب سعى حركة النهضة فى السيطرة على الإعلام واحتكاره وكتم الأصوات المعارضة الصادحة ضدها واستخدام القوة الجبرية في فرض اختيارات معينة فى المؤسسات الصحفية الحكومية وهو ما رفضه الصحفيين التونسيين الذين نحيي نضالهم من أجل حرية الصحافة.

ودعا التقرير، حكومات بلدان الربيع العربى إلى الانفتاح على حرية الرأي والتعبير وتهيئة البنية التحتية لتطبيقات الإعلام الرقمي الجديدة مع إيجاد نقط تواصل واتصال بين وسائل الإعلام التقليدية والرقمية والمحافظة على المؤسسات الصحفية فى ظل الصعوبات الاقتصادية التى توجهها وسائل الإعلام في ظل جائحة كورونا.

وطالب التقرير، بوقف عمليات قطع الانترنت والتراجع عن قرارات حجب المواقع الا بحكم قضائي، كما طالب أجهزة الأمم المتحدة بتجريم ما تقوم به المليشيات المسلحة والتنظيمات المتطرفة من عمليات قتل واختطاف وترويع وإرهاب للصحفيين الذين يؤدون دورهم فى مناطق النزاعات المسلحة بسوريا واليمن.

وطالب التقرير، مقدمي خدمات تطبيقات الإعلام الرقمى منع استخدام تطبيقاتهم في أغراض نشر التشدد الدينى أو التنمر الاجتماعى لانتهاكها حقوق الإنسان وأثرها الخطير على المجتمعات فى دول الربيع العربي.

ودعا لتشديد العقوبات في الجرائم التى تمس سلامة الصحفيين وتوفير أقصى حماية لهم فى مناطق النزاعات.

كما طالب بالنظر في تطبيق بدائل لعقوبات الحبس فى قضايا النشر وتعديل القوانين بما يسمح أن لا تطول فترات الحبس الاحتياطى للصحفيين، وإيجاد اليات للتفاوض بين السلطات و الكيانات النقابية والحقوقية لحل مشاكل الصحفيين المحبوسين فى قضايا نشر وسرعة الإفراج عنهم.

ودعا التقرير، إلى تفعيل الدور الاجتماعى للاعلام وتفعيل قدرته على القيام بدور الوسيط بين المواطن ومؤسسات الدولة مع إلتزام وسائل الاعلام بالشفافية في إعلان تمويلها باعتباره حق من حقوق الملتقى فى معرفة مصادر تمويل مقدم الخدمة الإخبارية.

وأكد على الإلتزام المطلق بالمعايير المهنية فى النشر الصحفي وتقديم المحتوى الرقمي ومنع التدخلات السياسية لتوجية المحتوى احتراما لحق القارىء فى المعرفة وتتحمل وسائل الاعلام مسئوليتها فى تقديم مضمون إخباري دقيق دون الانجراف إلى الأساليب السلبية لجذب الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما شدد على ضرورة فتح قنوات اتصال مع الشباب المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي والمدونين والابتعاد عن تجريم أنشطتهم الفنية والإبداعية على مواقع التواصل الاجتماعي والنقاش حول المحتوى الذى يقدموه بدلا من اتخاذ الإجراءات الجنائية ضدهم مع الاهتمام بتوفير مناخ افضل لممارسة المواطن فى دول الربيع العربى لحرية الرأي والتعبير.

وأوصى التقرير بالتوسع فى برامج التربية الإعلامية ضمن مناهج الدراسة، وهو ما يساهم فى تعزيز مفهوم حرية الصحافة والحصول على المعلومات فى المجتمع والتعرف على أساليب العمل الصحفي وكيف يمكن التفرقة بين الخبر الصادق والمفبرك، بما يحمي المجتمع من التلاعب بالأخبار الكاذبة والشائعات.