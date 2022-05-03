رئيس وزراء الهند يصل الدنمارك

وصل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الدنماركية كوبنهاجن قادما من ألمانيا، وذلك في ثاني محطة من جولته الأوروبية.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أن رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن، كانت في استقبال مودي لدى وصوله مطار كوبنهاجن، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يجري رئيس الوزراء الهندي خلال هذه الزيارة محادثات مع نظيرته الدنماركية وسيلتقي بمارجريت الثانية ملكة الدنمارك، كما سيحضر قمة بين الهند ودول الشمال الأوروبي.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الهندي، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن شكره لفريدريكسن على الترحيب الحار لدى وصوله، مشيرا إلى أن هذه الزيارة ستقطع شوطا طويلا في تعزيز العلاقات الهندية - الدنماركية.