بنزيما على رأس قائمة ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي بدوري الأبطال

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه لمباراة مانشستر سيتي، غدًا الأربعاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وكان لقاء الذهاب على ملعب الاتحاد قد انتهى لصالح صاحب الأرض والجمهور مانشستر سيتي بالفوز بنتيجة 4-3.

وجاءت قائمة ريال مدريد على النحو التالي:

« كورتوا، لونين، توني فويدياس، كارفاخال، ميليتاو، ألابا، فاييخو، ناتشو، مارسيلو، ميندي، كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، لوكاس فاسكيز، سيبايوس، كامافينجا، بنزيما، أسينسيو، لوكا يوفيتش، فينيسيوس جونيور، رودريجو، ماريانو».