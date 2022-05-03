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مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 3 مايو 2022 - 10:14 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 3 مايو 2022 - 10:16 ص

تُقدم بوابة «الشروق» مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2 مايو 2022 والقنوات الناقلة لها والتي تُقام في العديد من الملاعب الأوروبية والعربية، أبرزها مواجهة ليفربول وفياريال في إياب الدور نصف النهائي بدوري الأبطال.

مباريات دوري أبطال أوروبا

فياريال X ليفربول  الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium           

مباريات الدوري السعودي

الفيحاء X الهلال  الساعة 6 مساء على قناة الرياضية السعودية

مباريات كأس الليبرتادوريس

ديبورتيفو تاشيرا X ايميلك – الساعة 12:15 صباحا 

ذا سترونجيست X أتليتيكو باراناينسي – الساعة 12:15 صباحا  

كاراكاس X ليبرتاد – الساعة 12:15 صباحا  

إنديبندينتي بتروليرو X بالميراس – الساعة 2:30 صباحا  

إستوديانتس لابلاتا X ناسيونال – الساعة 2:30 صباحا    

أميريكا مينيرو X أتليتيكو مينيرو – الساعة 2:30 صباحا

 


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