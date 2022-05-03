مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

تُقدم بوابة «الشروق» مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2 مايو 2022 والقنوات الناقلة لها والتي تُقام في العديد من الملاعب الأوروبية والعربية، أبرزها مواجهة ليفربول وفياريال في إياب الدور نصف النهائي بدوري الأبطال.
مباريات دوري أبطال أوروبا
فياريال X ليفربول الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مباريات الدوري السعودي
الفيحاء X الهلال الساعة 6 مساء على قناة الرياضية السعودية
مباريات كأس الليبرتادوريس
ديبورتيفو تاشيرا X ايميلك – الساعة 12:15 صباحا
ذا سترونجيست X أتليتيكو باراناينسي – الساعة 12:15 صباحا
كاراكاس X ليبرتاد – الساعة 12:15 صباحا
إنديبندينتي بتروليرو X بالميراس – الساعة 2:30 صباحا
إستوديانتس لابلاتا X ناسيونال – الساعة 2:30 صباحا
أميريكا مينيرو X أتليتيكو مينيرو – الساعة 2:30 صباحا